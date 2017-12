Tribunal examina contas de Alckmin, de 2015

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) analisa nesta quarta-feira, 15, em sessão extraordinária, a prestação de contas, referentes ao exercício do ano de 2015, do governador Geraldo Alckmin (PSDB). A relatoria do processo é o vice-presidente da Corte, conselheiro Sidney Estanislau Beraldo.

A análise das contas do Executivo paulista, com emissão de parecer prévio, segue de acordo com o disposto no artigo 2º da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, e segundo os termos da Constituição Estadual.

Após votação em plenário, o parecer emitido pelo Tribunal de Contas será remetido para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) para análise dos parlamentares paulistas, e servirá como base para o julgamento definitivo das Contas do Executivo. Dentre atribuições da Assembleia paulista é competência julgar, anualmente, as contas prestadas pelo Governador e apreciar os relatórios sobre a execução dos Planos de Governo.

A sessão será presidida pelo Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho e será integrada pelos Conselheiros Antonio Roque Citadini, Edgard Camargo Rodrigues, Renato Martins Costa e pelo o Auditor-Substituto de Conselheiro Valdenir Polizeli. O Procurador-Geral Rafael Demarchi Costa representará o Ministério Público de Contas e o Procurador Luiz Menezes Neto a Procuradoria da Fazenda Estadual.