O Supremo Tribunal Federal (STF) adiou nesta quarta-feira, 20, sua decisão sobre a nomeação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o cargo de ministro-chefe da Casa Civil do governo Dilma.

A posse do petista foi suspensa em decisão liminar do ministro Gilmar Mendes em 18 de março, durante sessão que também determinou que os processos do ex-presidente deveriam ficar sob a tutela do juiz federal Sérgio Moro, que conduz a Operação Lava Jato na 1ª instância.