Senado escolhe nomes da comissão de impeachment de Dilma

Os senadores discutem nesta segunda-feira, 25, a indicação de nomes para a Comissão Especial que vai analisar o impedimento da presidente Dilma Rousseff (PT).

O colegiado será composto por 21 titulares e outros 21 suplentes, indicados pelos líderes partidários. Há consenso quanto a indicação dos nomes e a votação deve ser tranquila. Maiores divergências, entretanto, são esperadas na eleição de presidente e relator da comissão, prevista para terça-feira, 26.

No dia 17 de abril a Câmara dos Deputados aprovou, com 367 votos favoráveis, mais do que os 342 necessários, a continuidade do processo de impedimento de Dilma Rousseff, que agora está sob análise no Senado. Se for aceito também no Senado, a presidente será afastada por 180 dias para ser julgada pelo Congresso e, neste período, o vice-presidente Michel Temer assume a Presidência.

Se ao final do processo o Congresso decidir pelo afastamento da petista, o vice segue como presidente até o final do mandato, em 2018.