Lava Jato detalha Operação Dragão, 36ª fase

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira, 10, a 36ª fase da Operação Lava Jato, batizada Operação Dragão. As equipes policiais estão cumprindo 18 ordens judiciais, sendo 16 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão preventiva.

Um dos alvos do mandado de prisão é o lobista Adir Assad, que já está preso. Segundo nota da PF, aproximadamente 90 policiais federais estão cumprindo as determinações judiciais em cidades dos estados do Ceará, São Paulo e Paraná.