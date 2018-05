Doleiro diz ao Conselho de Ética que Youssef confirmou repasse de US$ 5 mi a Cunha

O doleiro Leonardo Meirelles, sócio do também doleiro Alberto Yousseff, depôs na manhã desta quinta-feira, 7, como testemunha de acusação no processo por quebra de decoro parlamentar contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Casa.

Leonardo Meirelles foi arrolado como testemunha pelo PSOL e pela Rede, autores da Representação Nº 1 de 2015, em desfavor do deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Os partidos apresentaram a representação contra o peemedebista no colegiado em outubro do ano passado. As testemunhas devem ser ouvidas na fase de instrução probatória (coleta de provas e depoimentos) do processo de Cunha. Essa fase começou em 22 de março e pode durar até 40 dias.

VEJA COMO FOI A REUNIÃO

Meirelles faz parte do rol de testemunhas sugeridas pelo PSOL e Rede, partidos que apresentaram a representação contra o peemedebista no colegiado em outubro do ano passado, e que devem ser ouvidas na fase de instrução probatória (coleta de provas e depoimentos) do processo de Cunha. Essa fase começou em 22 de março e pode durar até 40 dias.

O doleiro afirmou que Alberto Youssef confirmou a ele que repassou cerca de US$ 5 milhões a Eduardo Cunha a mando do lobista Júlio Camargo. Segundo Meirelles, esse montante, contudo, foi repassado em espécie.

No depoimento, o doleiro afirmou não ter “a princípio” conhecimento de ter feito transferências bancárias de contas de suas empresas para contas do presidente da Câmara no exterior. Também disse não saber se Eduardo Cunha possui contas secretas fora do País, como apontam as investigações da Operação Lava Jato.

Cunha é alvo de processo no Conselho e Ética sob acusação de ter mentido justamente que não tinha contas secretas no exterior, durante depoimento à CPI da Petrobras na Câmara em 2015. Investigações da Lava Jato, contudo, apontam que o peemedebista possui contas na Suíça, que foram supostamente abastecidas por recursos desviados da petrolífera.