Comissão vota hoje relatório sobre impeachment de Dilma

A Comissão Especial da Câmara dos Deputados vota nesta segunda-feira, 11, o relatório sobre o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O colegiado vai ouvir os líderes partidários e, em seguida, começar o processo de votação do relatório. O cronograma prevê o início da análise em Plenário na próxima sexta-feira, 15.

O relatório de Jovair conclui que a presidente Dilma precisa ser julgada pelo Senado por crime de responsabilidade pela abertura de créditos suplementares por decreto presidencial, sem autorização do Congresso Nacional; e por adiar repasses para o custeio do Plano Safra, obrigando o Banco do Brasil a pagar benefícios sociais com recursos próprios – o que ficou conhecido como “pedalada fiscal”.

Na sexta-feira, 8, durante mais de 12 horas, 61 deputados falaram na reunião da Comissão. O colegiado, que analisa o pedido de abertura de processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, avançou a madrugada para vencer a etapa da discussão do relatório do deputado Jovair Arantes, favorável à investigação da presidente.

Após a discussão, o colegiado especial do impeachment aprovou um requerimento para encerrar a discussão. O ponto central da discussão é a legitimidade, ou não, do processo de impeachment.