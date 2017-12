Comissão do Impeachment faz última sessão para ouvir testemunhas

O diretor do Departamento de Financiamento e Proteção da Produção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, João Luiz Guadagnin, é o primeiro a ser ouvido.

Outras três pessoas prestarão depoimento ao colegiado ainda nesta quarta-feira, 29. Marcel Mascarenhas dos Santos, procurador do Banco Central; Fernando Rocha, chefe adjunto do Departamento Econômico do Banco Central, e Paulo José dos Reis Souza, subsecretário de Política Fiscal do Tesouro Nacional.

Caso não haja atrasos no cronograma e todos os convidados sejam ouvidos nesta quarta, a fase de oitivas no colegiado será encerrada hoje.