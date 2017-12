Ao vivo: Comissão do impeachment ouve testemunhas de Dilma

A Comissão do Impeachment, no Senado, ouve nesta quarta-feira, 15, novas testemunhas do processo de impedimento de Dilma Rousseff (PT), hoje afastada. Colegiado segue nos trabalhos para analisar as suspeitas de que a petista teria desrespeitado da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A primeira testemunha ouvida hoje pela Comissão Especial foi Cilair Rodrigues de Abreu, ex-secretário adjunto da Secretaria de Orçamento Federal. Segundo Cilair de Abreu, decretos de suplementação, citados na denúncia contra Dilma Rousseff, passaram por controle orçamentário e assessorias jurídicas dos órgãos solicitantes, antes de serem publicados.