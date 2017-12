A Comissão do Impeachment, no Senado, ouve nesta quarta-feira, 22, novas testemunhas no processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff (PT). A primeira a ser ouvida é Robson Azevedo Rung, coordenador-geral de Tecnologia e Informação da Secretaria de Orçamento Federal.

