Comissão do Impeachment ouve defesa de Dilma, no Senado

A Comissão Especial do Impeachment ouve nesta sexta-feira, 29, a defesa da presidente Dilma Rousseff (PT). O advogado-geral da União, José Eduardo Cardozo, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, e a ministra da Agricultura, Kátia Abreu (PMDB-TO), falarão aos senadores.

Na quinta-feira, 28, a a Comissão ouviu os juristas Janaína Paschoal e Miguel Reale Júnior, dois dos autores do pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. O terceiro autor do pedido de afastamento, Hélio Bicudo, informou que por razões médicas e não compareceu à sessão.

Conforme os requerimentos aprovados, para o dia 2 de maio, a pedido dos oposicionistas, estão convidados o procurador Júlio Marcelo de Oliveira, do Ministério Público do Tribunal de Contas, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Carlos Velloso e o professor de Direito José Maurício Conti. A reunião será às 10h30.

VEJA O QUE DISSE O MINISTRO NELSON BARBOSA

VEJA O QUE DISSE A MINISTRA KÁTIA ABREU

Por sugestão dos governistas, serão ouvidos no dia 3 de maio os professores Geraldo Luiz Mascarenhas Prado e Ricardo Lodi Ribeiro, além do ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Marcello Lavenère.

Com isso, a comissão fechou seu calendário de atuação até o dia 6 de maio, data prevista para votação do relatório do senador Antonio Anastasia (PSDB-MG).

Comissão. Nesta segunda-feira, 25, em rápida votação simbólica, o plenário do Senado elegeu a Comissão Especial do Impeachment. Foram eleitos 42 integrantes, 21 titulares e 21 suplentes. Uma vaga de suplência, que é do PMDB, está em aberto.

No dia 17 de abril a Câmara dos Deputados aprovou, com 367 votos favoráveis, mais do que os 342 necessários, a continuidade do processo de impedimento de Dilma Rousseff, que agora está sob análise no Senado. Se for aceito também no Senado, a presidente será afastada por 180 dias para ser julgada pelo Congresso e, neste período, o vice-presidente Michel Temer assume a Presidência.

Se ao final do processo o Congresso decidir pelo afastamento da petista, o vice segue como presidente até o final do mandato, em 2018.