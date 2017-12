Comissão do Impeachment, no Senado, ouve testemunhas de Dilma

O presidente da Comissão do Impeachment do Senado, Raimundo Lira (PMDB), abriu a reunião desta sexta-feira, 17, para ouvir testemunhas da presidente afastada Dilma Rousseff (PT). O primeiro a falar foi Nelson Barbosa, ex-ministro do Planejamento. A segunda testemunha é José Henrique Paim, ex-ministro da Educação.

Para Barbosa, ‘decretos de credito suplementar foram editados sem mudança no decreto de programação fiscal e assim não afetaram meta de resultado primário’. Segundo o ex-ministro, quando decretos foram editados havia apenas alerta do TCU. A prática foi suspensa quando da representação do Ministério Público, até esclarecimento da matéria, afirmou.