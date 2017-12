Comissão do Impeachment no Senado ouve novas testemunhas

A Comissão do Impeachment, no Senado, ouve nesta terça-feira, 14, novas testemunhas do processo de afastamento da presidente Dilma Rousseff (PT).

Os senadores devem ouvir três testemunhas: André Nassar, Gilson Alceu Bittencourt e Luciano Coutinho. Luciano Coutinho é ex-presidente do BNDES; André Nassar, secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura; e Gilson Bittencourt, ex-secretário adjunto da Casa Civil da Presidência da República.

Perícia. A Comissão Especial do Impeachment promoverá perícia sobre os documentos referentes à denúncia contra a presidente afastada Dilma. O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, acatou recurso de senadores da oposição e determinou a realização da perícia solicitada pela defesa para produção de provas. Uma junta de três técnicos do Senado será responsável pelo procedimento, que terá prazo de 10 dias.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A perícia estudará os quatro decretos orçamentários e os repasses para o Plano Safra, todos do ano de 2015, que são objeto do julgamento da comissão. Os senadores membros terão 48 horas para protocolar os elementos que queiram ver analisados pela perícia e para indicarem peritos assistentes. A partir dessa definição, a junta terá o prazo de 10 dias para concluir o trabalho.