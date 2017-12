Com uma hora de atraso, foi aberta a reunião desta terça-feira, 21, da Comissão Especial do Impeachment no Senado. Quatro testemunhas devem ser ouvidas.

A primeira é o ex-ministro Pepe Vargas (PT-RS). De acordo com Vargas, ‘decretos para Secretaria de Direitos Humanos envolvem superávit de Fundos do Idoso e da Criança e foram legais’.