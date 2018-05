Câmara discute pedido de impeachment de Dilma em plenário

A Câmara dos Deputados discute neste sábado, 16, em plenário, o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. A discussão foi iniciada na sexta-feira, 15.

Votação para decidir se o processo de afastamento segue em frente ou é arquivado está prevista para acontecer no domingo, 17. Com 342 votos contra o governo, processo segue para o Senado.

Na sexta-feira, os juristas Hélio Bicudo, Miguel Reale Jr. e Janaína Paschoal, que assinaram o pedido de impeachment, tiveram um prazo comum de 25 minutos para expor os seus argumentos. Em seguida, a defesa de Dilma terá 25 minutos de exposição.

São 25 legendas com representação na Câmara. Cada partido (independente do tamanho da bancada) terá 1 hora para falar e o tempo pode ser dividido por até cinco parlamentares. Serão realizadas sessões sucessivas até que todos tenham concluído as suas falas.

O primeiro dia de discussão do impeachment no Plenário da Câmara dos Deputados teve clima tranquilo e pacífico na maior parte da longa sessão, iniciada na manhã de sexta-feira e que se estende na madrugada de sábado. Ânimos se exaltaram apenas durante a discussão da defesa e da acusação.

A fase de discussão ainda não terminou. Ao longo deste sábado, o Plenário tem de ouvir os 249 deputados inscritos para discutir a matéria: 170 favoráveis ao impeachment e 79 contrários. A discussão poderá ser abreviada por um requerimento de encerramento da votação ou acordo entre os líderes.