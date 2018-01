Ao vivo: Câmara vota denúncia contra Temer

A Câmara vota nesta quarta-feira, 25, o pedido de autorização do Supremo Tribunal Federal para processar, por crime comum, o presidente da República, Michel Temer, e os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria-Geral), todos do PMDB. Segundo o site da Casa, os deputados vão debater parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) contrário à autorização, conforme relatório do deputado Bonifácio de Andrada (PSDB-MG) aprovado por 39 votos contra 26.

A denúncia do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, acusa Temer e os ministros de organização criminosa e obstrução de Justiça com o intuito de arrecadar propinas, estimadas em R$ 587 milhões. O Planalto nega todas as acusações.