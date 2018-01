A hora de Raquel

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, toma posse nesta segunda-feira, 18, às 8 hs, no Auditório JK, na sede da PGR, em Brasília. Sob o testemunho e apoio do presidente Michel Temer, ela assume a cadeira que durante quatro anos foi ocupada por Rodrigo Janot no comando do Ministério Público Federal.

CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR COMO FOI

Sabatinada no Senado, Raquel reafirmou sua intenção de fortalecer a Operação Lava Jato, ‘aumentando, se necessário, as equipes que a vem desenvolvendo’.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Homem forte de Raquel tira ao menos dois de Janot

Ela disse que a condução da investigação ‘será com base em provas e na lei’. “De forma serena e tranquila, para que evitemos aquilo que a Constituição assegura para todos, que é a proteção contra o aviltamento da dignidade da pessoa humana”, disse a subprocuradora sobre como pretende tocar a grande invesitgação

Raquel ficou em segundo lugar na lista tríplice da eleição ao cargo, atrás do subprocurador-geral da República Nicolao Dino, preferido de Janot, mas foi indicada por Temer. A eleição é tradicionalmente promovida pela Associação Nacional dos Procuradores da República. No Senado, ela teve aprovação de 74 senadores.

Dodge integra o Ministério Público Federal há três décadas e chegou a liderar as investigações, por exemplo, da Operação Caixa de Pandora, que mirou o ‘Mensalão do DEM’, e prendeu o ex-governador José Roberto Arruda, enquanto exercia o cargo, em 2009.