André Esteves é dono de banco que Romário teve conta na Suíça

BRASÍLIA – O banco BTG Pactual, de propriedade de André Esteves, comprou, em julho de 2014, o suíço BSI, onde o senador Romário Faria (PSB-RJ) admitiu ter tido uma conta bancária. Na gravação que levou à prisão Esteves e o senador Delcídio Amaral (PT-MS), o parlamentar e o advogado Edson Ribeiro sugerem que Romário fez um acordo com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PMDB), que mantém boa relação com o banqueiro.

Atualmente favorito à Prefeitura carioca em 2016, Romário abandonaria seu desejo de ser candidato a prefeito para apoiar o candidato de Paes, o deputado federal licenciado Pedro Paulo Carvalho (PMDB).

O caso é mencionado logo no começo da conversa gravada no dia 4 de novembro deste ano pelo filho de Nestor Cerveró, Bernardo. “Ai tá, pra acabar de complicar ainda mais o jogo aparece o Eduardo Paes com o Pedro Paulo, é, com o Romário”, diz Delcídio. “Ué, fizeram acordo né?”, comenta Ribeiro. “Diz o Eduardo que fez”, afirma o senador do PT. “Tranquilo. Tinha conta realmente do Romário”, ressalta Ribeiro. Surpreso, o filho de Cerveró questiona: “Tinha essa conta”? Na sequência, Delcídio conclui: “E em função disso fizeram acordo”.

Um dos diretores do BTG Pactual é Guilherme da Costa Paes, irmão do prefeito do Rio, Eduardo Paes. Segundo o site do banco, Guilherme Paes é diretor estatutário e co-responsável pela área de Investment Banking do BTG Pactual. De acordo com a instituição, o executivo trabalha no escritório de São Paulo.

A notícia de que Romário era dono de uma conta no banco BSI da Suíça foi revelada pela revista Veja em julho deste ano. A publicação chegou a publicar um extrato da conta com um saldo num valor equivalente a R$ 7,5 milhões Num primeiro momento, o senador disse que não se lembrava ser proprietário da conta. Dias depois, Romário viajou para a Suíça ao lado de sua ex-mulher para obter uma confirmação do banco. No dia 5 de agosto, o senador divulgou um comunicado BSI – cujo dono é Esteves – afirmando que o extrato por Veja era “falso”.

A revista chegou a reconhecer que cometera um erro. Hoje, o jornal “O Globo” publicou uma entrevista em que Romário admite ter sido dono, de fato, de uma conta no banco BSI. “Quando eu jogava na Europa, tive uma conta no BSI, só não sei o ano”, disse o ex-jogador. O Ministério Público Federal afirmou ontem que o caso será apurado. O senador Romário também solicitou que haja uma investigação sobre o caso.