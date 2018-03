Empresa de alvo de nova operação da PF foi condenada pelo TCU

Texto alterado às 10h47

por André Borges e Fábio Fabrini

Brasília – Empresa ligada a Benedito Rodrigues de Oliveira Neto, principal alvo de operação deflagrada nesta sexta-feira, 29, pela Polícia Federal, foi condenada na semana passada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), por conta de uma série de irregularidades em um contrato firmado com a então Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (Seap), atual Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA). As multas contra a empresa Dialog, atual Due, e os responsáveis pelas contratações somaram quase R$ 3 milhões.

A operação da PF, batizada de Acrônimo, investiga uma organização criminosa investigada por lavagem de dinheiro. Ao todo, 90 mandados de busca e apreensão são realizados em Brasília, Goiás, Rio Grande do Sul e Minas Gerais.

A investigação começou em outubro do ano passado, quando a PF apreendeu, no Aeroporto de Brasília, R$ 113 mil em dinheiro numa aeronave que trazia o empresário Benedito Rodrigues de Oliveira Neto, conhecido como Bené, e o ex-assessor do Ministério das Cidades Marcier Trombiere. Os dois foram colaboradores de campanhas do PT, entre elas a do governador de Minas, Fernando Pimentel (PT), no ano passado.

Ligado ao PT, Bené contratou a ex-ministra da Casa Civil Erenice Guerra para defender sua empresa e responsáveis pela operação no processo no Tribunal de Contas da União, por conta de ocorrências de superfaturamento em serviços prestados à Seap. Ele perdeu a causa. Bené não é citado no processo do tribunal, mas cinco representantes de sua empresa foram multados individualmente, com punições de R$ 110 mil a R$ 250 mil. Paralelamente, o tribunal pediu à Advocacia-Geral da União que, por meio do Ministério Público junto ao TCU, tome medidas necessárias para o bloqueio dos bens dos responsáveis.

Bené ganhou notoriedade em 2010 ao ajudar a pagar o aluguel de uma casa em Brasília onde funcionou um núcleo da pré-campanha de Dilma Rousseff. Seria um tipo de bunker criado pela campanha de Dilma para produzir dossiês contra o adversário na disputa, o senador José Serra (PSDB-SP).

O caso investigado pelo TCU envolve um contrato firmado com a empresa de Bené, a Due, que tinha o propósito de apoiar a realização da 3ª Conferência Nacional de Aquicultura e Pesca (3ª Cnap), evento de grande porte que ocorreu em Brasília (DF), em outubro de 2009. O contrato com a empresa foi fechado um ano antes, pelo valor total de R$ 5,7 milhões. Depois de receber uma denúncia anônima, o TCU passou a investigar o caso e encontrou uma série de irregularidades no processo, entre elas o pagamento por serviços não executados ou com execução inferior ao que foi pago.

A Seap pagou por 20 mil refeições durante o evento, apesar de o serviço de alimentação ter indicado consumo de apenas 14.192 refeições. Quanto a diárias de hotel, foram orçadas e pagas 4.228 diárias, mas aquelas efetivamente utilizadas chegaram a 3.099. Em cinco serviços contratados – hospedagem, degravação de conteúdo, seguranças, toalhas de mesa e pontos de acesso – o valor total pago chegou a R$ 1,366 milhão, quando o que foi realmente realizado alcançava R$ 557 mil, ou seja, o governo desembolsou R$ 809 mil a mais do que devia, concluiu o TCU.