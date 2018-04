Alvo da Carne Fraca confessa mensalinho desde 2004 Em depoimento à PF, Luiz Alberto Patzer declarou que, durante um período, 'chegou a receber R$ 8 mil, dos quais ficava com R$ 2.500'; o restante do dinheiro, relatou, era entregue 'nas mãos' do fiscal agropecuário Juarez José Santana, preso preventivamente na operação