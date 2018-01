‘Alô, alô, Gilmar.

Eu tô em cana, vem me soltar

Eu roubei, eu roubei, eu roubei,

Não estou preso à toa, mas no mundo não há quem escape de uma conversinha boa”

+ ‘Japonês’ da Lava Jato vira marchinha de carnaval

Disparou nas redes sociais a marchinha, de autoria do veterano carnavalesco João Roberto Kelly, criador de grandes sucessos dos salões, como ‘Cabeleira do Zezé’ e ‘Mulata iê-iê-iê’.

“Eu tô em cana, vem me soltar”, é uma alusão às polêmicas decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal que, nos últimos meses, pôs na rua os alvos principais de grandes operações da Polícia Federal.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

COM A PALAVRA, GILMAR

Quando a marchinha ‘Alô, alô, Gilmar’ foi divulgada, logo após o Natal, o ministro do Supremo Tribunal Federal já estava em viagem de férias em Lisboa. Consultado se iria se manifestar, Gilmar apenas observou que está descansando na capital portuguesa, e também aproveitando para dar conta de suas atividades acadêmicas.