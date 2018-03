Alexandre de Moraes diz ter ‘certeza’ de que Lava Jato terá ‘prioridade’ no STF Revisor da Lava Jato no plenário do STF, Alexandre de Moraes afirmou ainda que possíveis reforços na corte para agilizar os trabalhos devem ser analisados e decididos somente após o oferecimento das denúncias por parte da Procuradoria-Geral da República