Alexandre barra habeas de médicos peritos do INSS condenados por fraude em benefícios por invalidez

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou seguimento – julgou inviável – ao habeas corpus 147237, ajuizado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, em que cinco condenados por fraudes na concessão de benefícios previdenciários por invalidez pretendiam anular a sentença alegando cerceamento de defesa. Alexandre apontou a impossibilidade de, por meio de habeas corpus, avaliar provas para mensurar a relevância da diligência suscitada pela defesa com o objetivo de invalidar a sentença condenatória.

As informações foram divulgadas no site do Supremo – Habeas Corpus 147237.

De acordo com o processo, os réus, entre os quais três médicos peritos do INSS que atuavam em Dourados (MS), foram condenados por estelionato majorado e formação de quadrilha – artigos 171, parágrafo 3.º, e 288, caput, do Código Penal.

Segundo a acusação, eles obtiveram ‘vantagens ilícitas para a concessão de benefícios indevidos de aposentadoria por invalidez mediante a homologação e revisão fraudulentas de perícias médicas’.

Segundo o Ministério Público Federal, o esquema, que operou entre janeiro de 2001 a novembro de 2003, foi descoberto após uma varredura em 30 aposentadorias concedidas pelo grupo, das quais 18 eram fraudulentas.

A Procuradoria sustenta que o esquema também contava com a participação de uma advogada, responsável por protocolar os pedidos, e do chefe do setor de benefícios por incapacidade da Gerência Executiva do INSS, ‘que direcionava as perícias a serem fraudadas para os três peritos’.

Na ação ajuizada no Supremo, os réus alegam ‘cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de novo interrogatório’ – que os teria impedido de refutar provas produzidas pela acusação.

Segundo a defesa, o artigo 400, caput, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 11.719/08, assegura o direito de interrogatório a ser realizado ao final da instrução probatória.

Em sua decisão, o ministro Alexandre de Moraes verificou a ‘inexistência de irregularidade, pois os interrogatórios ocorreram em maio de 2006, antes da vigência da Lei 11.719/08, que adotou o procedimento de oitiva do acusado ao final da instrução probatória’.

“Desse modo, o ato impugnado não apresenta ilegalidade, pois praticado à luz da legislação processual vigente à época, forte no princípio tempus regit actum (Código de Processo Penal, artigo 2.º)”, destacou o ministro.

O relator observou que, em fevereiro de 2012, em audiência de instrução de julgamento, a defesa foi questionada sobre novos depoimentos dos acusados, mas manifestou-se expressamente no sentido de confirmar os interrogatórios anteriores.

Encerrada a instrução processual, a defesa, retificando a manifestação anterior, demonstrou interesse na realização de nova oitiva, o que foi indeferido pelo magistrado sob o argumento de que a pretensão estava preclusa.

“Ora, tendo a defesa dispensado expressamente o segundo interrogatório, não pode ela, agora, valer-se de suposto prejuízo a que deu causa, para anular a ação penal. Sob essa perspectiva, incide a regra do artigo 565 do Código de Processo Penal: Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”, ressaltou.

Ao decidir sobre a inviabilidade do pedido, o ministro assinalou que a jurisprudência do Supremo é ‘no sentido da impossibilidade de, em habeas corpus, revolver provas para mensurar a relevância ou não da diligência suscitada pela defesa com o objetivo de invalidar a sentença condenatória, não havendo, dessa forma, constrangimento ilegal a ser sanado’.