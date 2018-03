Além de ‘Caju’, Jucá também era chamado de ‘Aracati’ e ‘Cerrado’ na Odebrecht

Além de “Caju”, o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), também foi identificado como “Cerrado” e “Aracati” na planilha de pagamento de propina da Odebrecht. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de cinco inquéritos para apurar as acusações dos delatores da empreiteira contra o peemedebista.

O registro no sistema Drousys diz respeito a pagamentos feitos a Jucá, por meio do lobista Milton Lyra, como recompensa pelo empenho do senador na aprovação da Medida Provisória 613, que concede incentivos tributários aos produtores de etanol e à indústria química.

Na planilha, está registrado que Jucá recebeu R$ 1,7 milhão sob o codinome de “Aracati” e R$ 1 milhão sob a alcunha de “Cerrado”. Os dois pagamentos teriam sido feitos em outubro de 2013.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As informações constam em um dos vídeos do ex-funcionário da Odebrecht José de Carvalho Filho.

Em nota, o senador Romero Jucá afirmou que sempre esteve e sempre estará à disposição da Justiça para prestar qualquer informação. Também disse que, durante as campanhas eleitorais, sempre atuou dentro da legislação e teve todas as contas aprovadas.

COM A PALAVRA, MILTON LYRA

Nota de esclarecimento

É mentira do sr. José Carvalho Filho que eu tenha conversado ou intermediado qualquer tipo de pagamento destinado ao senador Romero Jucá ou a qualquer outro parlamentar. A divulgação irresponsável dessa mentira favorece apenas a quem quer escamotear a verdade e fugir de suas responsabilidades.

Milton de Oliveira Lyra Filho – empresário