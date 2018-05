Alckmin nomeia Gianpaolo Smanio procurador-geral de Justiça

O governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) nomeou nesta quarta-feira, 13, o procurador Gianpaolo Smanio para o cargo de procurador-geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo. Ele ficou em primeiro lugar na lista tríplice escolhida pelos promotores e procuradores do Ministério Público estadual e que foi encaminhada para Alckmin nesta semana.

Com isso ele passa a ser pelos próximos dois anos o chefe do órgão responsável, dentre outros, por fiscalizar o cumprimento da lei e investigar eventuais irregularidades envolvendo agentes públicos e até políticos paulistas que não possuem prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal, como vereadores e o próprio governador do Estado.

Aos 51 anos, Smanio obteve 932 votos e foi o mais votado na eleição do Ministério Público paulista realizada no último sábado, 9. Ele era candidato do ex-chefe do MP, Márcio Fernando Elias Rosa e superou seus oponentes, os procuradores Eloisa Arruda (850 votos) e Pedro Juliotti (547 votos).

De um colégio de 2.027 eleitores (promotores e procuradores), votaram 1.885 (92.99%). Os promotores podem votar nos três nomes.

Apontado como um profissional conciliador, dono de temperamento sereno, mas firme em sua decisões, Smanio usou, durante sua campanha, percorrendo as Promotorias em todo o Estado, um slogan. “Primeiro a diplomacia, depois a guerra.”

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) tem a prerrogativa constitucional de escolher qualquer um dos três eleitos, independentemente da colocação obtida. A Promotoria era governada pelo procurador Márcio Fernando Elias Rosa há quatro anos. “O resultado (da eleição) é um reconhecimento da classe a um modelo de gestão do Ministério Público que privilegia o equilíbrio, a conciliação e o interesse público”, afirmou Elias Rosa após a divulgação do resultado das eleições.

Tradicionalmente, o primeiro lugar na lista é o indicado pelo Palácio dos Bandeirantes. Em duas ocasiões, porém, isso não ocorreu. Em 1996, o então governador Mario Covas escolheu o segundo da lista. Em 2012, Alckmin também escolheu o segundo colocado, Márcio Fernando Elias Rosa, que reelegeu-se em 2014.

Na semana passada, a Associação Paulista do Ministério Público (APMP) coletou mais de 550 assinaturas de promotores e procuradores de Justiça de todo o Estado para a campanha #queroomaisvotado para Procurador-Geral de Justiça.

Gianpaolo Smanio é natural de Campinas (SP), é procurador de Justiça e integra o Ministério Público desde 1988. É bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo (USP) e mestre e doutor em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Smanio tem 21 livros publicados, leciona no Instituto Presbiteriano Mackenzie e integra o corpo docente do Damásio Educacional.