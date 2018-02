Alberto Toron é nomeado juiz do TRE de São Paulo

O advogado criminalista Alberto Zacharias Toron foi nomeado nesta quinta-feira, 5, como o novo juiz suplente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), na classe de jurista, destinada aos advogados na Corte.

Defensor do ex-deputado João Paulo Cunha (PT) no mensalão e do ex-juiz Nicolau, Toron integrava lista tríplice do TRE paulista e passou pelo crivo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que examinou os requisitos objetivos e subjetivos – notório saber jurídico e reputação ilibada. Levada a lista ao Palácio do Planalto, ele foi o escolhido por Dilma.

O mandato de Toron é de dois anos, renovável por mais dois anos, uma única vez. Mestre e doutor em Direito Penal pela Universidade de São Paulo USP), professor da PUC/SP de Direito Penal, Toron possui curso de especialização em Direito Penal da Universidade de Salamanca e de Direito Penal Econômico da Universidade de Coimbra.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O TRE é composto por 7 juízes, sendo 2 desembargadores do Tribunal de Justiça, 2 juízes de direito, 1 juiz federal e 2 juristas.