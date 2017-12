‘Ai meu deus, se deu mal, foi preso em Curitiba o Japonês da Federal’, confira a nova marchinha

“Já fiz sucesso mas agora acabou… foram me enquadrar agora to em cana aqui no Paraná”, a letra melancólica é a mais nova homenagem ao agente da Polícia Federal Newton Ishii que se tornou um símbolo da Lava Jato ao conduzir os empresários e políticos presos em todas as fases da operação e foi preso nesta terça-feira, 7, em Curitiba.

A música foi feita nesta quarta pelo compositor Thiago Souza, o mesmo que criou a marchinha do Japonês da Federal, que ficou famosa no carnaval ao brincar com a figura do agente. Na nova versão “melancólica”, a música é tocada com vídeos de trás pra frente de Newton Ishii nas operações da PF. “Ai meu deus, se deu mal…foi preso em Curitiba o Japonês da Federal”, confira a adaptação da marchinha: