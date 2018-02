Agora a gente sabe o que eles podem fazer para ganhar uma eleição, diz ministro sobre Lula e Dilma Para Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, o grande desafio da Justiça Eleitoral e do País no século XXI é discutir eleições limpas: "A adoção de determinadas políticas públicas hoje com finalidade exclusivamente eleitoral é uma moderna compra de votos"