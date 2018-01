Advogados da Lava Jato falam sobre o ministro Teori Zavascki

A morte do ministro Teori Zavascki no trágico acidente aéreo em Paraty repercutiu entre os advogados que atuam nos processos da operação Lava Jato. Responsáveis pela defesa dos réus julgados por Teori, criminalistas apontam para racionalidade, espírito público e caráter do ministro.

Integrante do time de advogados atuantes no acordo de delação da Odebrecht, o criminalista Pierpaolo Bottini afirmou que Teori “fará muita falta nesses tempos tormentosos”. O advogado Guilherme San Juan, outro com clientes entre os executivos delatores da Odebrecht, aponta o “equilíbrio” como principal característica de Teori.

Para Celso Vilardi, criminalista responsável pela delação da Camargo Corrêa, “embora discreto”, Teori “foi um dos grandes personagens da Lava Jato.” Sergio Renault, o advogado à frente dos acordos da Andrade Gutierrez e UTC, louva o “belo exemplo” de Teori que em meio ao “caso de maior visibilidade do Judiciário brasileiro” foi um juiz “invisível”.

“Não há nenhuma dúvida de que o Brasil perdeu um de seus maiores juízes”, disse San Juan. Por sua vez, o sócio do Leite, Tosto e Barros Advogados, Ricardo Tosto lembra que o ministro “sempre tratou a todos de forma igualitária, sem se deixar seduzir por pressões de qualquer ordem”.

Veja abaixo alguns depoimentos de advogados da Lava Jato sobre o ministro Teori Zavascki:

“Teori era um foco de racionalidade e bom senso, um juiz na verdadeira acepção da palavra. O julgador ideal para os tormentosos casos dos quais cuidava. Imparcial e discreto, falava nos autos e não na televisão, atributo essencial de um magistrado. Fará muita falta nesses tempos tormentosos”.

Pierpaolo Bottini, sócio do Bottini e Tamasauskas Advogados

“O Ministro Teori transmitia equilíbrio, como um bom juiz deve fazer. Equilibrado e entregue ao trabalho, era um dos melhores ministros. Embora discreto, foi um dos grandes personagens da Lava Jato.”

Celso Vilardi, criminalista e professor da FGV

“O Ministro Teori Zavascki foi um juiz invisível no caso de maior visibilidade da história do Judiciário brasileiro – deixa assim um belo exemplo de comportamento para os operadores do direito”.

Sergio Renault, advogado e sócio do escritório Tojal | Renault Advogados

“Estamos perplexos com tamanha tragédia. Não há nenhuma dúvida de que o Brasil perdeu um de seus maiores juízes. Um magistrado marcado por seu equilíbrio.”

Guilherme San Juan, sócio do San Juan Araujo Advogados

“Uma grande perda para o Brasil. O ministro Teori Zavascki foi um homem com competência e caráter. Na jurisdição, sempre tratou a todos de forma igualitária, sem se deixar seduzir por pressões de qualquer ordem”.

Ricardo Tosto, sócio do Leite, Tosto e Barros Advogados

“É com pesar que se toma conhecimento do falecimento do ministro Teori Zavascki. Sua trajetória discreta e técnica marcou sua passagem pela Suprema Corte. Sempre modesto, sorriu contidamente quando escutou elogios de seu conterrâneo Cezar Roberto Bitencourt sobre sua grande capacidade no Direito.”

Fernando Augusto Fernandes, criminalista sócio do Fernando Fernandes Advogados

“Estou chocado com a notícia. O Ministro Teori vinha conduzindo de modo exemplar a investigação criminal mais complexa da história do país no Supremo Tribunal Federal, e, a meu ver, dificilmente terá um substituto à altura. Ao longo de toda a sua carreira, e ainda mais destacadamente no STJ e no STF, foi um magistrado de notável espírito público e intransigente fidelidade às leis e à Constituição do país. Sua competência, discrição e sobriedade nos farão muita falta”.

Rogério Taffarello, criminalista