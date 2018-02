Advogados, agente e doleiro são citados em vazamento de delação de Cerveró

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Atualizado às 19h18

Três advogados do ex-diretor da Petrobrás Nestor Cerveró, um agente da Polícia Federal e o doleiro Alberto Youssef são citados no vazamento da delação premiada, que foi o estopim da prisão do senador Delcídio do Amaral (PT-MS), líder do governo no Senado, e do banqueiro André Esteves, dono do BTG Pactual, nesta quarta-feira, 25.

A principal suspeita da PF recai sobre três advogados ligados a Cerveró: Edson Ribeiro, que foi preso nesta sexta-feira, 27, e participou da reunião com o filho de Cerveró, Sérgio Riera, que defendeu o ex-diretor e atuou na delação premiada do operador de propinas do PMDB Fernando Baiano, e Alessi Brandão, atual defensora da família.

O agente federal Newton Ishi, os advogados Riera e Alessi e o doleiro tiveram os nomes citados na conversa gravada pelo filho de Cerveró, Bernardo Cerveró, no dia 4, que levou Delcídio e Esteves para a cadeia. Na reunião, o senador, seu assessor Diogo Ferreira, o advogado Edson Ribeiro tentam convencer a família a não fechar acordo de delação com a Lava Jato e oferecem dinheiro e rotas de fuga para o ex-diretor.

