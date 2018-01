Advogado de Picciani diz que TRF2 ‘errou’ ao mandar prender seu cliente

Nélio Machado, advogado de defesa do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), Jorge Picciani (PMDB), disse que o “tribunal errou” ao determinar a prisão preventiva do seu cliente e também dos deputados Paulo Mello e Edson Albertassi. Os três são parlamentares pelo PMDB do Rio. “Estão punindo suposto pecador sem dar a ele o direito de defesa”, afirmou.

Machado argumenta que os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 2a Região (TRF-2) fizeram um pré-julgamento ao avaliar nesta quinta-feira, 16, as denúncias do Ministério Público Federal (MPF) de envolvimento dos parlamentares em esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro.

“Estão confundindo prisão preventiva com pena antecipada. O que se vê na decisão é que se toma como verdadeira a versão de pessoas que têm a posição de colaboradoras em troca de vantagens. Ninguém leu o depoimento dele (Picciani) na Polícia”, disse Machado.

O advogado disse que não há tempo hábil para tentar liberar o presidente da Alerj por meio de habeas corpus. Para ele, a melhor opção será aguardar pelo posicionamento da Assembleia, que poderá suspender a decisão do TRF-2, tomada nesta quinta-feira.

“Amanhã é sexta-feira. Segunda-feira é feriado. Tudo isso conspira em nosso desfavor”, acrescentou. Em sua opinião, a prisão só deveria acontecer depois de os deputados estaduais se manifestarem.