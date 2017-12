Advogado de Lula na ONU chega ao Brasil

O advogado australiano Geoffrey Robertson, que representa com os criminalistas Cristiano Zanin Martins e Valeska Martins Teixeira o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Comitê dos Direitos Humanos da ONU, vai promover uma série de reuniões em São Paulo e Brasília até 1.º de setembro.

Acompanhado dos advogados de Lula, Robertson participa nesta quarta-feira, 30, de uma audiência pública no Congresso, em Brasília, às 9h30, no anexo II, Ala Senador Nilo Coelho, Plenário 6, com a presença de parlamentares da comissão de Direitos Humanos.

Na quinta, 31, Geoffrey Robertson e Zanin Martins participam do 23.º. Seminário internacional de Direitos Humanos promovido pelo IBCCRIM (Instituto Brasileiro de Ciências Criminais), em São Paulo (https://www.ibccrim.org.br/seminario23).

Geofrrey Robertson QC (Queen’s Council desde 1988) representa Lula no Comunicado do ex-presidente ao Comitê de Direitos Humanos da ONU.

O petista considera-se alvo de perseguição política no Brasil, no âmbito da Operação Lava Jato – o juiz Sérgio Moro o condenou a nove anos e seis meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso triplex.

Robertson é fundador e sócio do escritório Doughty Street Chambers, principal banca especializada em direitos humanos do Reino Unido.

Ele atuou como juiz em Londres por 17 anos e como juiz de apelações e membro do Conselho de Justiça da ONU (2008-2012), responsável pela supervisão das nomeações dos juízes da organização. Recebeu o título de jurista Ilustre.

Robertson atuou em diversos processos constitucionais e penais que estabeleceram importantes marcos nos tribunais ingleses e no Tribunal de Direitos Humanos da Europa.

Entre os seus premiados livros está Crimes Against Humanity: The Struggle for Global Justice (Crimes Contra a Humanidade: a Luta pela Justiça Global).

É membro da Ordem dos Advogados da Grã Bretanha, curador da SOAS (Centro de Estudos sobre o Oriente e África) e professor visitante de direitos humanos das faculdades Queen Mary College e New College of Humanities.