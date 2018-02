Advogado de Cerveró foi localizado nos Estados Unidos

A Polícia Federal informou que o advogado Edson Ribeiro, alvo da Operação Lava Jato, foi localizado nos Estados Unidos. A PF destacou que Ribeiro, defensor do ex-diretor da Petrobrás Nestor Cerveró, será transferido para o Brasil após realização de alguns procedimentos burocráticos.

O advogado já havia saído do País quando sua prisão foi decretada. A PF informou que o visto de Edson Ribeiro foi cancelado.

A operação que levou à decretação da prisão do advogado, do senador Delcídio do Amaral (PT/MS), de seu chefe-de-gabinete Diogo Ferreira, e do banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, iria se chamar Catilina – uma referência ao militar e senador da Roma Antiga, celebrizado por ter tentado derrubar a República e a oligarquia do Senado. Mas, afinal, os investigadores decidiram não batizar a missão que tem como alvo maior o líder do Governo no Senado.