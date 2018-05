Advogado de Brasilia diz em nota pública que sofre ‘ameaças escorchantes’ após separação

O advogado brasiliense Roberto de Figueiredo Caldas alega que está passando por um momento delicado em sua vida pessoal por causa da separação de sua companheira, com quem vivia desde 2005.

Nesta quinta-feira, 10, Caldas decidiu divulgar, de forma espontânea, nota pública explicando a situação que, segundo ele, está vivendo. “Venho espontaneamente fazer esse pronunciamento, na medida em que passei a sofrer ameaças de publicização de desavenças conjugais, com o objetivo de me constranger a aceitar um acordo financeiro absolutamente escorchante.”

LEIA A NOTA PÚBLICA DO ADVOGADO ROBERTO CALDAS

“Venho a público revelar uma situação íntima derivada do encerramento, em dezembro passado, do vínculo com a minha ex-companheira. O assunto foi levado ao âmbito forense e obteve o resguardo do segredo de justiça, sem que tenha havido decisão ou medida alguma que me desfavoreça.”

“Venho espontaneamente fazer esse pronunciamento, na medida em que passei a sofrer ameaças de publicização de desavenças conjugais, com o objetivo de me constranger a aceitar um acordo financeiro absolutamente escorchante. Lamento que em breve possa haver a exposição pública de tais circunstâncias, sob uma ótica deformada e parcial.”

“Tenho agido com o máximo empenho e orientação profissional adequada para preservar os nossos filhos em comum e a filha da minha ex-companheira dos efeitos dessa chantagem. Mas a provável iminência de uma divulgação indevida desse conflito familiar me obriga a dirigir esse alerta aos que conheço e respeito.”

Roberto de Figueiredo Caldas

COM A PALAVRA, O ADVOGADO ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO KAKAY

“Eu não trabalho com separação. Sou advogado do Roberto Caldas apenas nessa representação que ela (a ex) fez. O processo está sob segredo de Justiça.”

“A nota pública do Roberto Caldas reflete seu justo temor e preocupação de usarem fatos na mídia que possam se tornar um escândalo, o que ele quer evitar porque tem todo o interesse em preservar seus dois filhos menores e a filha de 17 anos da ex-companheira, que ele cuida como filha.”

“O Roberto está mesmo preocupado em não se expor. Fez essa nota pública para antecipar a uma possível tentativa de escândalo.”

“No mérito não podemos nos manifestar porque está em segredo de Justiça.”