Adriana, mulher de Sérgio Cabral, também veste verde de Bangu

A advogada Adriana Ancelmo, mulher do ex-governador do Rio Sérgio Cabral, agora também veste verde, a cor do uniforme dos presidiários de Bangu. Acusada de envolvimento no esquema milionário de propinas descoberto pela Operação Calicute – desdobramento da Lava Jato que mira em obras contratadas pelo governo do Rio nos dois mandatos de Cabral, Adriana foi presa na terça-feira, 6, por ordem do juiz federal Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio.

Adriana Ancelmo passou a primeira noite na Cadeia Pública Joaquim Ferreira de Souza, no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu. O marido Sérgio Cabral está preso desde 17 de novembro também no Complexo de Bangu.

A mulher do peemedebista está em uma galeria para internas com nível superior, segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). Adriana Ancelmo ocupa uma cela individual, porque nesta galeria, que tem nove celas e 18 vagas, há sete internas.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a Secretaria, o almoço de hoje foi arroz, feijão, carne de porco e farofa.