Acompanhe o dia de Maluf condenado As lentes da câmera do fotógrafo Felipe Rau e o celular do repórter Breno Pires registraram, desde logo cedo, nesta sexta-feira, 22, movimentos do deputado e ex-prefeito, que foi transferido da carceragem da PF em São Paulo para Brasília, até o Instituto Médico Legal