Ação popular pede imediata suspensão da nomeação do diretor geral do DNOCS

Uma ação popular distribuída para a 17.ª Vara Federal em Brasília contra a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula pede a imediata suspensão da nomeação do diretor-geral do Departamento Nacional de Obras contra a Seca, Antonio Iran Costa Magalhães – indicado pelo PP.

A ação com pedido liminar foi distribuída nesta quarta-feira, 13, para o juiz federal João Carlos Mayer Soares, e é subscrita pelo advogado Abdalla Achcar, de São Paulo. Ele usa como fundamento de seu pedido o que classifica de ‘compra e venda de cargos e ministérios, em troca de votos contra o impeachment’.

Engenheiro civil, cearense, ligado ao deputado Macedo (CE) – recém filiado ao PP -, Magalhães foi nomeado por Dilma no dia 5 para ocupar o lugar de Walter Gomes de Souza, que era indicação do PMDB e acabou exonerado após o partido romper com o governo.

[veja_tambem]

Abdalla Achcar anexou à ação popular reportagens publicadas no jornal O Estado de S. Paulo e nas revistas Veja e IstoÉ, que mostram os movimentos do Palácio do Planalto em busca de apoio contra o impeachment.

Segundo a ação, ‘a nomeação (do diretor do DNOCS) foi negociada por Lula com o Partido Progressista (PP), e já decretada por Dilma, com publicação no Diário Oficial da União de 5 de abril de 2016’.

Na ação, o advogado destaca que Lula alojou-se em um hotel de Brasília para buscar apoios a Dilma. “Conforme tem noticiado incessantemente a Imprensa escrita, falada e televisada, e ainda a Internet, o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, em decorrência da suspensão de sua posse como ministro-Chefe da Casa Civil, hospedou-se, com previsão de longa permanência, e, ao que tudo indica, às custas dos cofres públicos, em suíte privativa do Hotel Royal Tulip, o mais luxuoso e caro de Brasília.

Nesse estabelecimento hoteleiro de altíssimo padrão, dedica-se, exclusivamente, a manter contatos com deputados federais e outros políticos, oferecendo e prometendo ministérios e cargos na alta administração do governo (para os próprios parlamentares ou eventuais indicados por eles), em troca de votos contrários e/ou ausências e/ou abstenções na Sessão Plenária da Câmara que decidirá sobre o impeachment da Presidente da República.”

Ainda segundo o autor da ação popular, ‘é fato igualmente público e notório que, diante do anunciado desligamento do PMDB da base aliada, Luiz Inácio Lula da Silva intensifica seu assédio de compra e venda de votos a integrantes de partidos considerados de ‘médio porte’, como PP, PR e PRB, e aos chamados ‘partidos nanicos’, siglas de aluguel, catalogadas no ‘baixo clero’.

“Ficou inequivocamente comprovado que a nomeação de Antonio Iran Costa Magalhães para o cargo de diretor geral do DNOCS ‘reveste-se de nulidade insanável”, assinala o advogado. “Trata-se de ato praticado visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente na regra de competência e cujo resultado importa em violação da lei e do regulamento.”

Procurada, a Casa Civil da Presidência da República informou que ainda não foi notificada sobre o caso e que, por isso, não pode se manifestar.