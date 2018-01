Ação da ANJ contra Lei do Direito de Resposta terá rito abreviado

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5436, na qual a Associação Nacional de Jornais (ANJ) questiona dispositivos da Lei 13.188/2015 (Lei do Direito de Resposta), tramitará em regime abreviado previsto no artigo 12 da Lei 9.868/1999. A medida foi adotada pelo relator, ministro Dias Toffoli, devido à relevância da matéria. Com isso, a ação será julgada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) diretamente no mérito, sem necessidade de análise do pedido de liminar.

As informações foram divulgadas no site do Supremo Tribunal Federal.

Devido à pertinência temática, o ministro também determinou o apensamento dos autos da ADI 5415 à ADI 5436, mais abrangente, para tramitação conjunta. O ministro salienta que, na ADI 5415, ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, deferiu liminar para suspender o artigo 10 da Lei 13.188/2015 no sentido de afastar exigência de decisão colegiada para suspender direito de resposta.

Na ADI 5436, a Associação Nacional de Jornais argumenta que a norma viola dispositivos constitucionais ao permitir publicação repetida de resposta quando isso já tiver ocorrido de forma espontânea (artigo 2º parágrafo 3º), além de representar cerceamento ao direito de defesa e de contraditório das empresas de comunicação, por colocar o autor da ação em vantagem processual (artigo 5º parágrafos 1º e 2º; e artigos 6º e 7º).

A ANJ aponta, ainda, violação ao poder de cautela conferido aos juízes (artigo 10).