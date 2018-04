Abril, 1980

No dia 20 de abril de 1980, o jornal O Estado de S. Paulo estampava: “Polícia prende Luís Ignácio e outros 14”. O então presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo foi preso com base na Lei de Segurança Nacional, em vigor no regime militar. No dia anterior à publicação, Lula foi levado pelos agentes do Departamento Estadual de Ordem Política e Social, braço da repressão. Ele era acusado ‘incitar greve’ nas montadoras em meio ao governo do general João Figueiredo.