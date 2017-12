A terceira suspeição de Gilmar

A força-tarefa da Lava Jato no Rio e procuradores regionais da República da 2.ª Região que atuam na investigação em segunda instância encaminharam ao procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ofício que traz ‘novas evidências’ da proximidade de relação entre o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes e o ‘rei do ônibus’, o empresário Jacob Barata Filho.

Documento FLORES PDF

Na análise de e-mails de Barata Filho, autorizada pela 7.ª Vara Federal do Rio no curso da operação Ponto Final, foi localizada mensagem ‘com a confirmação de pedido de entrega de flores ao casal Guiomar e Gilmar no mesmo endereço que consta no aparelho celular do empresário como sendo de Guiomar Mendes, esposa do ministro’.

O pedido de envio das flores foi realizado em 23 de novembro de 2015.

A pedido dos procuradores, em 21 de agosto o procurador-geral suscitou à presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, duas arguições de impedimento, suspeição e incompatibilidade do ministro Gilmar Mendes em habeas corpus impetrados por Barata Filho e pelo também empresário Lélis Marcos Teixeira.