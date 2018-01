Leia a sentença do juiz federal Sérgio Moro que condenou a 9 anos e 6 meses de prisão o ex-presidente Lula, alvo de recurso que será julgado nesta quarta-feira, 24. Desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidem sobre recursos do petista e outros réus contra a decisão do juiz da Lava Jato.

