A romaria da propina

O ex-governador de Mato Grosso, Silval Barbosa, revelou vídeos em que políticos da região faziam filas para pegar dinheiro vivo em encontros reservados, no Palácio Paiaguás, sede do governo estadual. O ex-governador alega que as gravações foram feitas pelo então chefe de gabinete Silvio Cesar.

As revelações do ex-governador foram classificadas de ‘monstruosa delação’ pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, que na sexta-feira, 25, autorizou abertura de inquérito contra um grupo de políticos de Mato Grosso, entre eles Blairo Maggi, a quem a Procuradoria atribui o papel de ‘liderança’ de organização criminosa que se instalou na administração pública estadual.

Entre os políticos flagrados nas imagens estão o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), que chegou a colocar tantas notas em seus bolsos que parte delas caiu no chão. O vídeo mostra Emanuel agachando-se para juntar as cédulas espalhadas.

O deputado federal Ezequiel Fonseca (PP) aparece nas imagens às quais a Rede Globo teve acesso recebendo o dinheiro em uma caixa de papelão.

O então deputado estadual Hermínio Barreto (PR) é flagrado com os maços em uma mala.

A atual prefeita de Juara (MT), Luciane Bezerra (PSB) também pode ser identificada no vídeo levando o dinheiro na bolsa.

O ex-deputado estadual Alexandre César (PT) aparece levando notas em uma mochila.

O deputado estadual Aírton Mondina Luiz, conhecido como Airton Português, recebe ajuda de sua irmã, Vanice Marques, para embolsar o dinheiro.