A queixa-crime de Temer

O presidente Michel Temer (PMDB) ingressou nesta segunda-feira, 19, com dois processos contra o empresário Joesley Batista, acionista da JBS. Uma ação de natureza civil e outra, penal. Nesta, denominada queixa-crime, o peemedebista atribui a Joesley os crimes de calúnia, injúria e difamação.

Documento QUEIXA-CRIME PDF

O empresário, em entrevista à revista Época, acusou o presidente de comandar a ‘mais perigosa organização criminosa’ do Brasil.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ ‘Expandiu-se demais a investigação, além dos limites’, diz Gilmar

Segundo o documento de 12 páginas, Joesley ‘é o criminoso notório de maior sucesso na história brasileira’.

“Conseguiu enriquecer com práticas pelas quais não responderá e mantém hoje seu patrimônio no exterior com o aval da Justiça. Imputa a outros os seus próprios crimes e preserva seus reais sócios”, sustenta a defesa, em alusão aos generosos termos do acordo de delação premiada do empresário com a Procuradoria-Geral da República.