A ‘periculosidade concreta’ de Joesley e Saud , segundo Fachin

Ao decretar a prisão preventiva do empresário Joesley Batista da JBS e do executivo Ricardo Saud, do Grupo J&F, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, destacou a ‘periculosidade concreta do agente, o que mormente quando inserido em contexto de organização criminosa, torna imperiosa a adoção da medida gravosa’.

Fachin acolheu pedido do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que, em flechada final de mandato, requereu a conversão da prisão temporária em preventiva de Joesley e Saud por suposta violação do acordo de delação que ambos firmaram com o Ministério Público Federal.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Sendo assim, a gravidade concreta do crime pode sim ser considerada como fundamento da medida gravosa, desde que, por exemplo, sob o viés do reflexo da periculosidade do agente na possibilidade de reiteração delituosa e, portanto, com observância da finalidade acautelatória que lhe é própria”, decidiu o ministro.

Nesta sexta, 15, Saud será transferido da PF para a o Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. Joesley está em São Paulo para audiência de custódia na 6.ª Vara Criminal Federal, que também ordenou sua prisão preventiva, e a de seu irmão Wesley, por uso de informações privilegiadas de suas próprias delações premiadas no mercado de ações.