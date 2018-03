A pedido de Cunha, Odebrecht pagou R$ 2 milhões a ex-ministro de Temer

Ex-ministro do Turismo nos governos Dilma Rousseff e Michel Temer, Henrique Eduardo Alves (PMDB) teria recebido R$ 2 milhões em propinas da Odebrecht em 2014, na campanha para o governo do Rio Grande do Norte. Segundo delatores da Odebrecht, os pagamentos foram solicitados pelo então deputado Eduardo Cunha (PMDB), ex-presidente da Câmara preso em Curitiba na Operação Lava Jato.

Documento CONTRAPARTIDA PDF

De acordo com as delações dos executivos Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis e Alexandre José Lopes Barradas, os pagamentos funcionariam como ‘contrapartida’ a interesses do grupo empresarial no Rio Grande do Norte, na área de saneamento básico, espaço em que o grupo almejava atuar como concessionária.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Como Henrique Eduardo Alves não tem mais prerrogativa de foro, o conteúdo da delação será enviado à Procuradoria da República no Rio Grande do Norte.

O ex-minitro já é réu em uma ação que investiga irregularidades na Caixa. Ele é acusado de cobrar propina de empresas para liberar investimentos do FGTS. Também foi citado na delação premiada do ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado que denunciou R$ 1,55 milhão em ‘doações eleitorais’ a Henrique Alves, dinheiro oriundo de propina na Lava Jato. Em meio às denúncias envolvendo seu nome, o político potiguar pediu demissão do governo Temer.

Em 2014, Henrique Alves perdeu a eleição do Rio Grande do Norte no segundo turno para Robinson Faria (PSD), também alvo de inquérito.