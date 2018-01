A ordem do PT que afasta o companheiro Palocci

O Diretório Nacional do PT decidiu suspender pelo prazo não superior a 60 dias o ex-ministro Antônio Palocci (Fazenda/Casa Civil-Governos Lula e Dilma), quadro histórico do partido que denunciou ao juiz federal Sérgio Moro o ‘pacto de sangue’ de Lula com a Odebrecht.

“O Diretório Municipal do PT de Ribeirão Preto, por unanimidade, decidiu pela abertura de procedimento disciplinar para avaliação ética do comportamento do filiado Antonio Palocci.

Ao mentir, sem apresentar provas e seguindo um roteiro pré-estabelecido em seu depoimento na 13.ª. Vara da Justiça Federal, em Curitiba, no último dia 6 de setembro, Palocci colocou-se deliberadamente a serviço da perseguição político-eleitoral que é movida contra a liderança popular de Lula e o PT.

Desta forma, rompeu seu vínculo com o partido e descomprometeu-se com a sua militância.

Nos termos do artigo 246 do estatuto partidário, o Diretório Nacional do PT decide pela suspensão provisória do filiado por tempo não superior a 60 (sessenta) dias, dentro do qual deverá estar concluído o processo de julgamento.”

São Paulo, 22 de setembro de 2017

Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores