A ordem de prisão da mulher de Sérgio Cabral

O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro, determinou nesta terça-feira, 6, a prisão preventiva da advogada e mulher do ex-governador Sérgio Cabral (PMDB) Adriana Ancelmo, além de buscas em sua residência, no Leblon.

O magistrado, responsável pelos desdobramentos da Lava Jato no Rio, acatou os argumentos da Procuradoria da República de que, diferente do que se suspeitava inicialmente, Adriana Ancelmo ocuparia um lugar central na organização criminosa liderada por Cabral, preso preventivamente desde o dia 17 de novembro.

Documento A ORDEM DE PRISÃO PDF

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“São fartos os elementos que apontam para a prática dos crimes de participação em organização criminosa e de lavagem de dinheiro pela requerida, notadamente como a responsável pelo escritório Ancelmo Advogados, aparentemente utilizado para recebimento de propinas e para o branqueamento de milhões de reais de origem espúria, bem como pelo esquema de compra de joias que ajudou a implantar, joias essas ainda não apreendidas nem entregues à Polícia Federal, frise-se”, assinalou.