O Ministério Público Federal (MPF) em Brasília denunciou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-ministro Gilberto Carvalho e mais cinco pessoas por “venda” de uma medida provisória de 2009 ao setor automotivo. Os envolvidos são acusados de corrupção na elaboração e edição da MP 471, que prorrogou incentivos fiscais a montadoras instaladas no Norte, no Nordeste e no Centro-Oeste.

Documento A DENÚNCIA Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar PDF E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.