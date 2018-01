A nomeação de Raquel Dodge

O Diário Oficial da União desta quinta-feira, 13, publicou decreto do presidente da República, Michel Temer, que nomeia Raquel Elias Ferreira Dodge para exercer o cargo de procuradora-geral da República, a partir de 18 de setembro, na vaga decorrente do término do segundo mandato de Rodrigo Janot.

Na quarta-feira, 12, Raquel Dodge foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, após sabatina que durou mais de 7 horas. Em seguida, teve seu nome aprovado pelo Plenário do Senado por 74 votos a favor, um contrário e uma abstenção.