A fila de políticos no caixa de Silval Assista aos vídeos entregues pelo ex-governador do Mato Grosso, em sua delação, nos quais políticos entram e saem de seu gabineteno Palácio Paiaguás para encher malas e caixas de dinheiro; investigações com base na colaboração do peemedebista resultaram na Operação Malebolge, deflagrada nesta quinta-feira, 14.