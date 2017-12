A denúncia contra a mulher de Cunha por lavagem de dinheiro na Lava Jato

Em 38 páginas, a força-tarefa da Lava Jato denunciou a jornalista e mulher do presidente afastado da Câmara Claudia Cruz por lavagem de dinheiro e evasão de divisas provenientes do esquema de corrupção na Petrobrás. Ela é acusada de ter lavado US$ 1 milhão provenientes de crimes praticados por Cunha envolvendo contratos da estatal petrolífera e um complexo esquema de movimentação de dinheiro em offshores no exterior.

Documento A DENÚNCIA CONTRA A MULHER DE CUNHA PDF

Atualmente Cunha já é réu no STF acusado de receber ao menos US$ 5 milhões em propinas decorrentes de dois contratos de afretamento de navios-sonda pela Petrobrás. Nesta nova ação penal, contudo, a Procuradoria da República aponta que Claudia Cruz movimentou dinheiro de outra propina recebida por Cunha, no valor de US$ 10 milhões, desta vez para viabilizar a compra pela Petrobrás de um campo de exploração de petróleo na África, em 2011.